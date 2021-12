Posto de Saúde do Real Park em Botucatu começa a ser construído

Começa a sair do papel o mais novo investimento em Saúde da Prefeitura de Botucatu. As obras da Unidade de Saúde do bairro Real Park já estão sendo executadas, na etapa de terraplenagem e fundação.

O equipamento, que deverá atender também moradores do Jardim Continental, Eldorado, Bem Te Vi 1 e 2 e região, terá 350 m² de área construída e contará com as seguintes instalações:

Recepção, consultório odontológico, consultório de ginecologia/urologia, farmácia, banheiros, sala de enfermagem, sala de pós-consulta, sala de administração, sala de curativos, sala de lavagem e descontaminação de materiais, sala de observação e emergência, sala de coleta, sala de acolhimento, sala de vacina, almoxarifado, copa, e estacionamento.

“Mais uma parceria público-privada garantirá este novo equipamento através de contrapartida da Vitta Residencial Incorporadora e Construtora, formato de construção de equipamentos públicos que gera considerável economia para os cofres públicos, e que responderá a uma antiga demanda da região norte de Botucatu, que cresceu bastante nos últimos anos”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A Prefeitura de Botucatu já inaugurou neste ano de 2021 uma Unidade de Saúde no Bairro Residencial Maria Luiza. Além do atendimento presencial, a Unidade atua com o atendimento a domicílio de aproximadamente 2.200 casas dos bairros Maria Luiza, Santa Maria, Jardim do Bosque 1 e 2, Residencial Paratodos e Jardim Santa Mônica.

