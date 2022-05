Por conta do frio, Prefeitura de Botucatu intensifica acolhimento a pessoas em situação de rua

Com os termômetros registrando 4°C e sensação térmica de 1° C na madrugada desta quarta-feira em Botucatu, as equipes da Operação Migrante, formadas por profissionais da Secretaria de Assistência Social e Guarda Civil Municipal, contaram também com o apoio da Secretaria da Saúde, através do Consultório na Rua, para verificar a saúde dos moradores em situação de vulnerabilidade social. Após ronda pela cidade, os profissionais encaminharam 27 pessoas para o Espaço Acolhedor e conduziram 3 pessoas para suas casas.

“Algumas pessoas que se encontram em situação de rua, muitas vezes são resistentes a irem para o Espaço Acolhedor. Após muita conversa e sensibilização em ofertar o serviço, conseguimos conduzi-las e oferecemos um acolhimento digno para todos, com alimentação, cama quentinha, banho e roupas limpas”, comentou Rosemary Pinton, Secretária Municipal de Assistência Social.

A Operação Migrante deve continuar até o mês de setembro, quando termina o inverno. Até lá, as equipes percorrerão a ruas da Cidade, principalmente em locais habituais onde há pessoas em situação de rua permanecendo no local, e encaminhará para o Acolhimento.

Serviço:

Guarda Civil Municipal

Telefone: 199

