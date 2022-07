Pontual Transportes premia motoristas por bom desempenho

A Pontual Transportes e Locação, empresa que opera no transporte coletivo de Botucatu e também atua com serviços de fretamento, promoveu nesta quinta-feira, 30, um café da manhã para reconhecer o bom desempenho de 16 motoristas que fazem parte do quadro da empresa. Além dos momentos de confraternização que puderam ter, eles ainda receberão um valor adicional em seu vale-alimentação.

Para que pudessem receber essa gratificação, os motoristas foram avaliados em seu dia a dia, seguindo alguns critérios, como: atingiu ou superou a meta de economia de combustível estabelecida; não se envolveu em acidente ou teve alguma avaria no veículo; não foi o responsável por algum problema mecânico, ocorrido por má operação do veículo sem falta, atestado ou advertência; postura/uniforme.

Francisco Ferreira Pinheiro Júnior, gerente operacional da Pontual Transportes e Locação, afirma que o objetivo da empresa com essa premiação é incentivar os motoristas a se empenharem cada vez mais em suas funções para oferecer viagens mais tranquilas e seguras aos passageiros. “Nós temos um controle interno para medir o desempenho dos motoristas, com base em diversos critérios. Aqueles que tiveram uma boa média de performance foram premiados. Cada um deles recebeu um valor extra no vale-alimentação e poderão usar como quiserem”, destaca Júnior.

Confira quem foram os motoristas contemplados:

Luiz Carlos Cassemiro

Osvaldo Jorge da Silva

Valdomiro Moreira

Anacleto Eduardo da Silva

Clóvis Aparecido da Silva

Fabiano de Castro

Jony Marcos Silveira Reis

José Augusto Ferreira

Reginaldo Sérgio Fernandes

Tatiana de Souza Teixeira

Adilson Campos de Andrade de Souza

Danildo Marques da Silva

Edpo Masckisuel Malícia

Francisco Evandro Vitor da Silva

José Divino da Costa

Robson Augusto Silva

