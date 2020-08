Ponte do Córrego Fundo é a 32ª reconstruída em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu finalizou nesta quarta-feira, 04, a reconstrução da 32ª ponte das 34 destruídas pelas fortes chuvas de fevereiro na zona rural do Município.

A Ponte do Córrego Fundo, localizada na região de Santa Maria do Araquá, já está liberada para o fluxo de veículos.

“Estamos muito próximos de finalizar a reconstrução de todas as pontes da área rural que foram danificadas pelas chuvas do dia 10 de fevereiro. A Ponte do Córrego Fundo é mais um equipamento importante para o escoamento de produtores rurais e também de grandes empresas que atuam na produção de celulose”, afirma Prefeito Mário Pardini.

Restam apenas duas pontes a serem reconstruídas. Uma delas, a Ponte da estrada do Nenê Colauto já está em obras e nas próximas semanas deve ser finalizada.