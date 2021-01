Ponte da Rua Rafael Sampaio receberá vigas de apoio nas próximas semanas

A ponte mais prejudicada pelas fortes chuvas que atingiram Botucatu em 10 de fevereiro de 2020 foi a localizada na Rua Rafael Sampaio, no Centro, ao lado do Centro Popular Comercial (Camelódromo).

No local onde esteve o dispositivo de trânsito, equipes da empresa responsável pela reconstrução têm trabalhado todos os dias para devolver a região Central um dos principais acessos a bairros como Boa Vista, Vila Mariana e Bairro Alto.

Nesta semana, máquinas começaram a escavação do terreno para instalação das vigas de apoio e posterior formação da via de rolagem para veículos.

“Com certeza esta é a reconstrução de maior tamanho dentre as 40 pontes que foram fragilizadas nas chuvas de fevereiro. O trabalho tem sido intenso no local para que o quanto antes a população tenha de volta esta ponte, mais bonita e principalmente melhor estruturada do que a anterior”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A expectativa da Prefeitura é que o içamento das vigas seja realizado entre o fim de janeiro e o início de fevereiro. A entrega do dispositivo pronto deve ser realizada ainda no primeiro trimestre de 2021.