Ponte da Rua Antônio Bernardo é reconstruída e tem trânsito liberado

A Prefeitura de Botucatu anunciou nesta sexta-feira, dia 30, que terminou a reconstrução da 39ª ponte após as fortes chuvas de fevereiro de 2020.

É a ponte da Rua Antônio Bernardo, no eixo do Rio Lavapés. Essa é uma das pontes que receberam maior transformação, visto que a estrutura existente anteriormente era de madeira. O novo equipamento é de concreto, com estrutura robusta, tanto no que diz respeito à via de rolamento dos veículos, quanto à capacidade hidráulica.

“Momento de alegria para a Administração Municipal e com certeza para os moradores dessa região, que têm de volta a mobilidade através deste novo equipamento. Com certeza deixará o trânsito mais fluido, as casas ao redor mais protegidas e o bairro ainda mais bonito”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

A nova ponte recebeu também toda a rede de galerias pluviais e drenagem de água da chuva, calçada e defensas metálicas. Além disso, o equipamento foi decorado com floreiras, a exemplo do que ocorreu com as demais pontes urbanas reconstruídas.

O trânsito de veículos já está liberado no local. O trecho da Rua Antônio Bernardo entre as ruas Amando de Barros e João Passos passou a ter o sentido de mão dupla, para garantir o acesso à nova ponte. A Semutran orienta os motoristas a redobrarem a atenção na região.