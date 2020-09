Pode chover no início da próxima semana em Botucatu

O tempo seco vem castigando a região de Botucatu nas últimas semanas. O clima ‘desértico’ vem proporcionando umidades baixíssimas e nos últimos dias chegou a 14%.

As altas temperaturas também viraram um incomodo para muita gente. No fim de semana passada os termômetros chegaram a indicar 34 graus em Botucatu nesta reta final de inverno.

Os próximos dias devem manter o mesmo cenário, mas o alívio pode chegar no início da próxima semana. Segundo o Climatempo, a chuva pode voltar no próximo domingo, dia 20.

Também está prevista uma queda acentuada na temperatura. De acordo com a previsão, a máxima poderá ser de 20 graus no domingo, permanecendo no mesmo patamar praticamente na segunda-feira, dia 21.