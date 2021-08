Pode chover no fim de semana em Botucatu, diz previsão

Uma notícia que dá esperança em meio a uma severa estiagem em todo o estado. A volta da chuva para os próximos dias.

Uma frente fria aproxima-se do estado de São Paulo. Como consequência, há previsão de chuvas isoladas em parte do estado, principalmente no oeste, sul e sudeste paulista a partir de sexta-feira, dia 27.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, no sábado, dia 28, existe uma estimativa de 25 milímetros de chuva. Já no domingo a intensidade será menor, mas mesmo assim há previsão de chuva.

Até lá as temperaturas devem ficar altas, acima de 33 graus na máxima em toda a região. A Umidade relativa do ar pode chegar a 15%.

