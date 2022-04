Plano de Resíduos Sólidos será tema de audiência pública em Botucatu nesta quarta-feira, 06

Será realizada, nesta quarta-feira, dia 06, a 2ª Audiência Pública sobre o Plano de Resíduos Sólidos. O Plano propõe novas regras para melhorar a gestão desses resíduos.

Através da obtenção de recurso no Fehidro – Fundo Estadual de Recursos Hídrico, junto ao Comitê Sorocaba Médio Tietê, conseguiu-se a revisão do Plano Municipal de Resíduos Sólidos – decreto municipal 10721/2016. A empresa contratada para realização do serviço demonstrará a divulgação e apresentação do diagnóstico.

A audiência será realizada às 19h, na Câmara Municipal. A participação da população é imprescindível para o sucesso da implantação da Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos.

Serviço:

Câmara Municipal de Botucatu

Praça Comendador Emílio. José Pedutti, 112 – Centro |Botucatu-SP

Telefone (14) 3112-2650

