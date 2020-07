Piscinão do Rio Lavapés está em fase avançada de construção

O Piscinão do Rio Lavapés em fase avançada de construção. A informação foi divulgada na manhã deste sábado, dia 25, pelo Prefeito de Botucatu Mário Pardini em suas redes sociais.

O equipamento ajudará na regularização da vazão do rio, especialmente em dias de chuva. Os bairros às margens do Rio Lavapés foram duramente castigados nas chuvas de fevereiro em Botucatu.

O trabalho consiste na recuperação das margens e calha do rio que corta parte considerável do centro de Botucatu. As obras fazem parte do Projeto do Parque Linear e começaram em 2019, como execução da empresa Coteg Construções e Gabiões LTDA.

No projeto 4 pontes devem sofrer modificações, sendo elas Coronel Fernando Prestes, Emilio Cani, Adolpho Lutz e Antônio Bernardes.

Também será construído um novo equipamento de transposição do Rio Lavapés, que será feito entre a Avenida Ediberto Roque Sforsin e Rua João Miguel Rafael, sendo uma importante ligação entre Vila Jardim/Comerciários e Centro.

A obra do Parque Linear prevê, além da recuperação das margens e calha do Rio Lavapés, a instalação de ciclovia, playgrounds, academias ao ar livre, paisagismo e outras melhorias. O Parque Linear se chamará “Vereador Oswaldo Moreira Pagani”.