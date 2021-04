Pessoas de fora buscam locação de imóveis em Botucatu para tomar vacina durante projeto de pesquisa

Imobiliárias de Botucatu foram procuradas nesta semana por pessoas de outras cidades que pediam contrato retroativo, com objetivo de comprovar residência em Botucatu para serem imunizadas durante a vacinação em massa, que ocorrerá nas próximas semanas.

A informação foi divulgada pela Rádio Municipalista e pelo site Agência 14 News. Segundo as informações, apenas em uma das imobiliárias foram 20 pessoas procurando casas, mas com pedido de 6 meses em tempo de contrato. A Prefeitura foi avisada para garantir que só as pessoas da cidade sejam vacinadas.

A cidade vai vacinar todos os moradores maiores de 18 anos (população estimada em 108 mil pessoas nessa faixa etária) para estudo das variantes e sequenciamento do vírus.

A vacinação em massa será feita em maio por meio de parceria da Prefeitura de Botucatu e Unesp, com Governo Federal, Universidade de Oxford, laboratório AstraZeneca, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Fundação Gates.