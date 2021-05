Pavimentação da Estrada Serra D’água em Botucatu começa na próxima segunda-feira, 10

A partir da próxima segunda-feira, 10, a Prefeitura de Botucatu inicia a pavimentação da Estrada Serra D’água, região dos bairros Califórnia 1 e 2, em Rubião Júnior. A ordem de serviço foi assinada na manhã dessa quarta-feira, 05, pelo Prefeito Mário Pardini.

Serão pavimentados 720 metros da estrada, sendo 350 executados com recursos de emenda parlamentar e 370 com recursos do tesouro municipal.

“Nosso maior desafio no que tange a infraestrutura da Cidade é oferecer mobilidade a todos, especialmente nos bairros onde ainda não há pavimentação asfáltica. Com certeza essa obra na Estrada Serra D’água vai melhorar e muito a realidade dos moradores dos bairros Califórnia 1 e 2”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Além da pavimentação, a obra contará com a construção de guias e sarjetas. A expectativa é que ela seja finalizada em 60 dias.