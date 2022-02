Participação Popular, subprefeitura e CPFL tratam soluções para quedas de energia em César Neto

Representantes da Prefeitura de Botucatu se reuniram na manhã desta sexta-feira, 11, com moradores do Distrito de Anhumas e diretores da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), para tratar de melhorias no fornecimento de energia elétrica a região da baixada serrana.

Participaram da reunião o subprefeito de Anhumas, Nivaldo Pontes, o Secretário Municipal de Participação Popular e Comunicação André Rogério Barbosa – Curumim, a gerente da CPFL Orzila Ortega da Silva e outros representantes das instituições.

“Ouvimos as demandas dos moradores da região e entendemos o quão importante é que o fornecimento de energia seja executado de maneira plena. Cobramos a CPFL e acreditamos que teremos melhorias significativas no curto prazo”, afirmou Curumim.

A região da baixada serrana de Botucatu, além dos moradores dos bairros de Cesar Neto e Santo Antônio, conta com relevante população rural produtora do setor de hortifrutigranjeiros.

