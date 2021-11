Parque Tecnológico anuncia chegada de nova empresa e tem quase 100% das instalações já ocupadas

O Parque Tecnológico de Botucatu assegurou a instalação de mais uma nova empresa em seu ambiente. A assinatura do termo ocorreu nesta semana e contou com a presença do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Junot de Lara Carvalho, do Diretor do Parque Tecnológico Botucatu, Daniel da Cruz Lopes e do representante da empresa R4D Biotech Pesquisas e Desenvolvimento em Saúde Ltda., Denis Jeronimo Svicero.

A empresa voltada para a pesquisa, atua no desenvolvimento e inovação das ciências da vida humana e animal, bem como em serviços de consultoria em medicina humana e veterinária, prestação de serviços em medicina veterinária e comercialização de produtos de origem biotecnológica.

“Essa é uma importante conquista na busca de incremento na economia local, através da inovação e geração de emprego e renda. São novos empreendedores que buscam se firmar no mercado, que já geram empregos e que ainda vão crescer e gerar ainda mais oportunidades”, afirmou Junot de Lara Carvalho.

Atualmente, o Parque Tecnológico conta com a presença de 34 empresas instaladas, sendo 15 incubadas, 17 no prédio Administrativo, 1 em fase final de construção e 1 em fase inicial.

“Temos quase 100% das áreas internas do Parque Tecnológico ocupadas por empresas que acreditam no projeto e especialmente em nosso Município. Isso graças à infraestrutura que a Cidade oferece, que chama a atenção de muitos empresário em busca de crescimento”, finalizou Daniel Lopes, presidente do Parque Tecnológico.

Compartilhe esta notícia