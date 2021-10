Parque Municipal recebe Oficina de Confecção de Iscas para Abelhas sem ferrão

No sábado, 16 de outubro, ocorrerá no Parque Municipal “Joaquim Amaral Amando de Barros” a Oficina de Confecção de Iscas para Abelhas sem ferrão. O evento é promovido pelo Grupo de Criadores de Abelhas Melíponas de Botucatu e Região – CAMBO, e tem o apoio da Secretaria Municipal do Verde.

O evento dará continuidade a diversas atividades desenvolvidas na Cidade, auxiliando os participantes na confecção das iscas que ajudarão no transporte das abelhas em caixas racionais.

As abelhas sem ferrão compõem a fauna nativa e têm importância ambiental com a polinização de sementes, que é fundamental para a produção de alimentos. O manejo de abelhas é regulamentado pelo IBAMA e pelo Ministério do Meio Ambiente.

A oficina será realizada das 9 às 11 horas e as inscrições devem ser feitas pelo telefone (19) 98358-8423.

Mais informações:

Secretaria Municipal do Verde

Rua Lourenço Carmello, 180 – Jardim Paraiso (Poupatempo Ambiental)

Telefone: (14) 3811-1533