Parque infantil faz sucesso no Shopping Park Botucatu

Ao ar livre, atração tem reunido bom público no local

Desde o início da mudança do Shopping Park Botucatu, as crianças ganharam um parque infantil ao ar livre no empreendimento.

Com os dias de calor, o local passou a ser visitado mais vezes e tem feito sucesso entre os usuários. O resultado vai ao encontro de um dos objetivos do empreendimento nessa fase, proporcionar mais espaços de conveniência aos clientes.

Feito em madeira, o parque está localizado logo na entrada do Shopping e conta com diversos brinquedos para entreter e divertir crianças de diversas idades.

Para comodidade dos pais, bancos foram instalados em volta do espaço para que possam aguardar de forma confortável os pequenos brincarem.

O local funciona no horário do shopping e para utilizá-lo é gratuito.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Shopping

De 2ª feira a sábado: das 10h às 22h

Domingos e feriados:

Lojas e quiosques: das 14h às 20h

Praça de alimentação: das 11h às 22h

Supermercado Tenda Atacado:

De 2ªfeira a sábado: das 10h às 22h

Domingos e feriados:das 10h às 20h

Lotérica

De 2ª a 6ª feira: das 10h às 19h

Aos sábados: das 10h às 16h

Clínica Cuesta Saúde e Cinema

Permanecem conforme agendamento e programação específica

ESTACIONAMENTO

Gratuito de segunda a sexta-feira até às 14h. Após, há taxa a partir de R$ 5,00, que pode ser paga em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado. O local também aceita Sem Parar.

SERVIÇO

Shopping Botucatu

Telefone (14) 3880-5555

Site: www.shoppingbotucatu.com.br

