Paróquias aumentam restrições e interrompem missas presenciais em Botucatu e região 

Diante do agravamento da pandemia de Covid-19 na região, algumas paróquias aumentaram as restrições para que os fiéis pudessem continuar participando das Celebrações presencialmente. Na terça-feira, dia 26, a Catedral já tinha divulgado a suspensão das missas presenciais, citando três padres em Botucatu internados por conta do novo coronavírus.

Além de Botucatu, houve um aumento significativo nos casos positivos para Covid-19 em cidades da região, o que levou outras paróquias a suspenderem temporariamente suas atividades e Missas presenciais.

Haverá desta forma intensificação das transmissões on-line de suas Celebrações nas redes sociais e canais do YouTube de cada paróquia.

Para estas paróquias, a previsão é de que o retorno das missas presenciais aconteça a partir do dia 13 de fevereiro. Esse período pode aumentar o contágio da pandemia ainda esteja elevado.

Confira as Paróquias que estarão apenas com Missas on-line (ao vivo e sem a presença de público) a partir deste final de semana:

Região Pastoral de Botucatu (RP1):

1 – Paróquia Catedral Sant’Ana – Botucatu

2 – Paróquia Sagrada Família – Botucatu

3 – Paróquia São João Batista – Itatinga

4 – Paróquia Divino Espírito Santo – Pardinho

5 – Paróquia São Pio X – Botucatu

Região Pastoral de Avaré (RP2):

1 – Paróquia Santuário Nossa Senhora das Dores – Avaré

2 – Paróquia São Pedro Apóstolo – Avaré

3 – Paróquia Santuário Santa Teresinha do Menino Jesus – Cerqueira César

4 – Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Avaré

5 – Paróquia São José – Avaré

6 – Paróquia São Benedito – Avaré

Região Pastoral de Laranjal Paulista (RP3):

1 – Paróquia Nossa Senhora dos Remédios – Anhembi

2 – Paróquia Nossa Senhora das Graças – Pirambóia

Região Pastoral de Lençóis Paulista (RP4):

1 – Paróquia Senhor Bom Jesus e Santa Marcelina – Pratânia

2 – Paróquia São Joaquim – Igaraçu do Tietê

3 – Pró-Paróquia Nossa Senhora da Paz – Igaraçu do Tietê

Fonte: PasCom Arquidiocese de Botucatu.