Paróquia Santíssimo Sacramento comemora 19 anos de criação

Comunidade Católica no Bairro Comerciários preparou uma programação especial: Tríduo com Missas e Bênçãos e na parte recreativa com Pizza e Leilão virtual

Tem início hoje, 16, e vai até o próximo domingo, 20, a comemoração pelos 19 anos de criação da Paróquia Santíssimo Sacramento, localizada no Bairro dos Comerciários em Botucatu – SP. Criada em 01 de fevereiro de 2003, pelo então Arcebispo de Botucatu, Dom Aloysio José Leal Penna.

Atualmente composta por 4 comunidades: a Igreja Matriz Santíssimo Sacramento, Capela Nossa Senhora Aparecida e São José de Anhumas, Capela Santo Antônio de Sorocaba e Capela Santa Cruz da Serra, a Paróquia tem como Administrador Paroquial o Padre Marco Raphael, nomeado por Dom Maurício Grotto de Camargo, Arcebispo de Botucatu, em 10 de novembro de 2021.

Na programação litúrgica serão celebradas Missas com Bênçãos Especiais, e com a presença dos Padres Marco, Alberto, Everton e Emerson e também do Arcebispo Dom Maurício. Na parte recreativa, por conta do agravamento da pandemia serão realizados dois momentos especiais com a tradicional “Pizza da Paróquia” em modo de retirada drive-thru, que pode ser adquirida com os agentes de Pastorais ou na Secretaria da Paróquia, os sabores são mussarela e calabresa, o valor da Pizza é R$ 26,00, e levando duas o valor fica R$ 50,00, o “Leilão de Prendas Virtual”, que será no domingo pelo grupo oficial no Whatsapp.

Nesta quarta, 16, acontece a Missa com a Adoração e Bênção do Santíssimo Sacramento que será presidida pelo Pe. Marco Raphael, após a Celebração acontece a “Noite do Cachorro-quente”. A partir de quinta, 17, será celebrado o Tríduo Preparatório, o primeiro dia será presidido pelo Côn. Alberto Campezatto, da Paróquia Santo Antônio de Rubião Júnior, será dada a Bênção da Saúde e o Sacramento da Unção dos Enfermos, na Cozinha Paroquial será o “Noite da Coxinha”.

Na sexta-feira, 18, será a vez das crianças e jovens receberem a bênção na Missa presidida pelo Pe. Éverton Giorgetti, da Paróquia Menino Deus do Bairro Alto, após a celebração os fiéis poderão saborear os tradicionais pastéis na “Noite do Pastel”. As celebrações ocorrerão às 19h30. A Cozinha funcionará apenas no modo drive-thru (retirada), e toda a renda será revertida para as obras da Comunidade Paroquial.

No sábado, 19, a Paróquia acolherá o Côn. Émerson Anizi, e a bênção especial será para as Famílias. As Pizzas serão entregues entre às 18h e 21h, no Barracão de Eventos da Paróquia. A Solenidade dos 19 anos será celebrada no domingo, 20, com a Missa presidida por Dom Maurício, e às 19h na Missa presidida pelo Pe. Marco. Ao longo do dia ocorrerá o “Leilão de Prendas Virtual”, pelo grupo oficial do Whatsapp.

Para o Pe. Marco, Administrador da Paróquia, “a festa é um momento de celebração da vida e da história de uma comunidade viva, que ao longo de quase duas décadas tem testemunhado na fé”, e comenta ainda que ao longo dos dias as temáticas trabalhadas pelos Padres e Arcebispo estão ligadas às Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, “a reflexão é voltada a compreensão da Igreja como uma Casa e Escola de Comunhão, cujos pilares são a Palavra de Deus, o Pão, a Caridade e a Missão” conclui o padre.

Para mais informações a Paróquia disponibiliza as redes sociais: @SantíssimoBotucatu e o Whatsapp: (14) 99131-5415, ou pelo telefone da Secretaria Paroquial: (14) 3813-4517.

Fonte: PasCom Paróquia Santíssimo Sacramento.

