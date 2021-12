Park Pet Solidário incentiva a adoção de cães em Botucatu

Feira será realizada neste domingo, 5, no Shopping Park Botucatu

Adotar um animalzinho é mais que um ato de amor, é um gesto que traz uma série de benefícios para toda a família. Não é à toa que hospitais de renome permitem a visita de cães de pacientes com o objetivo de humanizar o atendimento.

Alguns estudos apontam que além da companhia, os cãezinhos ajudam a reduzir o estresse e prevenir a depressão. Com o objetivo de ajudar os animais que estavam em situação de abandono a encontrar novos donos que cuidem deles com dedicação e carinho, o Shopping Park Botucatu, com apoio da ONG Liga do Bem, promove o Park Pet Solidário.

O evento será realizado neste domingo, 5 de dezembro, das 12 às 17 horas, próximo à entrada principal do shopping. Na ocasião, haverá diversos cães selecionados para adoção.

“Queremos disseminar o clima de Natal que o Shopping Park Botucatu tem vivido praticando também a solidariedade. Abrimos nossas portas para que possamos ajudar tantos animaizinhos que precisam de um lar. Eles trazem alegria para as casas e nos ensinam que o afeto é gratuito, que vale a pena viver cada momento”, comenta o gerente geral do shopping, Fernando Brandão.

Confira abaixo as regras da Liga do Bem para interessados em adotar um cãozinho:

Regras para adoção da Liga do Bem:

– ser maior de 18 anos;

– estar empregado;

– Autorizar a visita do voluntário da ONG para verificar as condições do local em que ele viverá;

– se comprometer com a castração que é obrigatória quando o animal completa seis meses;

– o filhote de cachorro vai com a primeira dose da vacina importada, é obrigatório que o adotante assuma as outras duas doses;

– ter a consciência de que um animal vive muitos anos e precisará do seu cuidado e amor até o fim da vida;

– saber que um animal precisa de: alimentação, vacinas, remédios, banho e antipulga;

– se atentar às condições do termo de adoção responsável. O shopping segue todos os protocolos de saúde para combate à Covid-19. O uso de máscaras e álcool em gel é obrigatório.

Serviço

Endereço: Av. Doutor José Amaro Faraldo, 1050, Vila Real, Botucatu/SP.

Horários de funcionamento do shopping: segunda a sábado: lojas e praça de alimentação – das 10h às 22h.

Domingos e feriados: lojas – das 14h às 20h / Praça de Alimentação – 11h às 21h.

Estacionamento – Isento de cobrança: de segunda a sexta-feira, até às 14 horas. Para comodidade de todos, o estacionamento pode ser pago em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado.

Mais informações: (14) 3880-5555. Site: www.shoppingbotucatu.com.br

