Pardini diz que não haverá Carnaval em Botucatu em 2022

O Prefeito de Botucatu Mário Pardini cancelará o Carnaval 2022 em Botucatu. A informação foi passada durante entrevista à Rádio Criativa FM na manhã desta terça-feira, dia 16.

A chamada semana de Carnaval irá de 25 de fevereiro (Sexta-feira) a 1º de março (feriado na terça-feira). Tradicionalmente os eventos carnavalescos do município são os desfiles de escolas e blocos na Avenida Rafael Serra, gritos de carnaval no Rio Bonito, banho das donzelas, entre outros eventos.

Em sua alegação, Pardini disse que a medida é uma forma de respeitar as 319 famílias que perderam seus entes para a Covid-19 em Botucatu. O Prefeito também disse que com o dinheiro da festa haverá mais investimentos na Saúde.

“Em respeito às 319 famílias enlutadas de nossa Cidade em decorrência do coronavírus, e também com o objetivo de manter os investimentos municipais na saúde da nossa população, decidimos pela não realização de festividades no Carnaval 2022”, disse Pardini.

O chefe do executivo botucatuense também aproveitou para fala que a pandemia não acabou e Botucatu precisa manter os cuidados para continuar com uma boa situação epidemiológica.

“A luta contra a pandemia ainda não acabou, e cada um de nós ainda tem o dever de se proteger, de cuidar de quem mais amamos e retomar a normalidade de nossas vidas com responsabilidade. Estamos vencendo essa luta e precisamos nos manter firmes nessa batalha”, completou.

Em 2021 as atividades de Carnaval também foram canceladas em Botucatu em virtude da pandemia. Na oportunidade, o feriado (terça-feira de carnaval) foi considerado dia normal de trabalho. Em 2022, a data será mantida como feriado, como ocorre em todo país, sendo que apenas as atividades carnavalescas não ocorrerão.

Clubes

Apesar de ter perdido a força nas últimas décadas, eventos pontuais se mantiveram nos clubes para os associados. É o caso do BTC, AAB e AAF. Nesse caso, por serem instituições privadas, a prefeitura não pode determinar o cancelamento dos eventos, mas Pardini espera bom senso dos presidentes e diretores.

“Eu ainda não conversei com os representantes dos clubes, mas vou orientar nesse sentido e acho que a gente vai ter adesão. É claro que eles terão autonomia, mas eu acho que é o momento da cidade aproveitar esse período e fazer uma reflexão. A gente ainda não venceu a pandemia, então, para que a gente possa manter os níveis de transmissão baixos, como estamos mantendo, e para que possamos fazer uma homenagem às vitimas dessa guerra, espero adesão dos clubes”, disse o prefeito.

