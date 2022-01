Pardini descarta medidas restritivas em Botucatu

O Prefeito de Botucatu Mário Pardini descartou neste momento medidas restritivas no município após o aumento de casos de Covid. A informação foi dada em entrevista à Rádio Criativa nesta quarta-feira, dia 12.

Botucatu apresentou na terça-feira, dia 11, um total de 278 casos. Mais de 500 pessoas se recuperam em casa com sintomas leves ou assintomáticos, uma característica da variante ômicron, especialmente em vacinados.

Pardini citou a porcentagem de vacinação na cidade, o número alto de testagem, controle de casos e apenas 3 pessoas internadas em leitos de hospitais na cidade, entre outros pontos.

“Falar em medidas restritivas neste momento é prematuro. Uma cidade com mais testes, mais vacinas, que mais faz sequenciamento genético do vírus, foi uma das primeiras a identificar a ômicron no estado, então falar em medidas restritivas é algo muito prematuro. O número de casos preocupa, lógico, mas temos que observar o número de internações, se tiver pacientes graves, leitos lotados, é uma outra história. Não temos isso em Botucatu. Repito, falar em medidas restritivas é muito prematuro”, disse Pardini em parte da entrevista.

Botucatu tem hoje o maior índice de vacinação com a dose de reforço do país, com 70%. As equipes de saúde fizeram uma grande ação para vacinar os faltosos entre o final do ano passado e o começo deste ano.

Apesar do aumento inesperado de casos nas últimas semanas, o município tem poucos pacientes em hospitais por Covid. São apenas três internados neste momento, mas nenhum deles na UTI.

Veja a entrevista na Rádio Criativa FM na íntegra

