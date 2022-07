Pardini apresenta em SP protocolo de publicação de licença da CETESB para as marginais da Castelinho

A Rodovia Castelinho vai ganhar marginais em Botucatu. O anúncio foi feito no fim do mês de junho pelo Prefeito Mário Pardini.

Nesta quarta-feira, dia 06, ele esteve no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, com o Secretário do Governo, Marcos Penido. Pardini apresentou o protocolo de publicação de licença da CETESB para as marginais da Rodovia João Hipólito Martins, a Castelinho.

Esta licença é a única pendência para a autorização do início de obra das marginais e fui solicitar ajuda para que esta publicação saia o mais breve possível, disse Pardini.

A região da Castelinho vai receber investimento de aproximadamente R$ 25 milhões, que será feito pela Concessionária Rodovias do Tietê. Serão 4 quilômetros de construção de vias.

Obra necessária e que irá garantir condições de segurança a uma região que se desenvolveu bastante nos últimos anos, ganhando novos empreendimentos imobiliários e aumentando a população do entorno, colocou.

De acordo com o projeto, serão 4 quilômetros de marginais, sendo dois quilômetros em cada sentido. Além disso, terá a implantação de dois novos viadutos, calçadas e iluminação, que trarão mais segurança aos motoristas e pedestres que circulam entre o Parque Marajoara, Santa Elisa, Parque Imperial, Vila Real, Jardim Riviera, Central Parque e Árvore Grande e o Centro.

