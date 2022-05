Pardini apresenta em reunião projeto para pavimentação de seis estradas vicinais de Botucatu

Botucatu poderá ter a pavimentação de importantes estradas municipais em breve. A informação foi dada pelo Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, em suas redes sociais.

Pardini citou uma reunião na sede do DER na quarta-feira, 25, onde apresentou os projetos para pavimentação das seguintes estradas vicinais:

-Serra D’água

-Córrego Fundo

-Bocaina

-Indiana

-Pátio 8

Além dessas, Pardini também apontou no projeto a estrada Odilon Cassetari, importante acesso ao complexo hídrico que está sendo construído na região da Cachoeira Véu de Noiva, no Rio Pardo. A via será pavimentada em parceria com o governo estadual.

“Estamos trabalhando para que todos os projetos sejam contemplados e assim teremos o maior programa de pavimentação de estradas rurais da história de Botucatu. Agradeço ao Deputado Federal Alexandre Leite, que nos ajudou nesta agenda no DER, que vai trazer investimentos para Botucatu”, cita Padini.

