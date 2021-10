Pardini anuncia recursos para Unidade de Saúde na região do Cachoeirinha

O prefeito Mário Pardini anunciou na noite desta segunda-feira, 18, por meio de sua rede social, a conquista da verba para construção de uma unidade de saúde que irá atender a população dos residenciais do complexo Cachoeirinha.

“Saindo de São Paulo agora, após reunião na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o compromisso do Governo do Estado em liberar recursos para a construção de uma Unidade Básica de Saúde nas proximidades do Residencial Cachoeirinha. Esta unidade terá como foco o atendimento da demanda de pacientes que cresceu bastante com a chegada das 992 famílias à região”, disse Pardini.

A nova unidade deverá ser construída em um terreno entre os blocos de apartamentos e a rodovia Alcides Soares (foto acima). Este será mais um investimento da Prefeitura após um especial processo de desenvolvimento no local através de obras como o viaduto ligando com o Jardim Paraíso, o próprio Residencial Cachoeirinha, a Escola de Tempo Integral que até janeiro do ano que vem deve estar pronta, o campo de grama sintética na Praça Valter Benedito Calixto, o novo Complexo Esportivo no antigo Campo da Vila Maria, entre outras importantes obras.

“Se tudo correr bem, essa nova UBS terá sua obra iniciada no primeiro semestre de 2022 e vai se juntar a outras duas obras que estamos trabalhando muito para tirar do papel: revitalização da Avenida Conde Serra Negra e recapeamento da Rodovia Alcides Soares”, finalizou.