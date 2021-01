Pardini anuncia contratação de novos profissionais e aumento de equipes no combate ao coronavírus

O Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, anunciou neste sábado, 09, novas medidas para o combate ao novo coronavírus. A cidade registrou na última semana mais de 300 novos casos, além do aumento da ocupação de leitos hospitalares.

A semana deve fechar com 400 novos casos, segundo dados discutidos na manhã de hoje pelo comitê coronavírus de Botucatu. O Chefe do Executivo também lembrou ações de aumento dos leitos hospitalares no Hospital das Clínicas, além da manutenção do convênio com a Unimed, caso um dia dos leitos do SUS fiquem lotados.

Foi anunciado também no pronunciamento o aumento de 6 para 18 ramais na central telefônica do coronavírus a partir da próxima segunda-feira, dia 11.

Haverá um aumento significativo na equipe de testagem, especialmente aos sábados. O número vai aumentar de 3 para 6 equipes.

Além disso, serão criadas mais 3 equipes para atuarem aos domingos. Durante a semana as equipes serão ampliadas, de 10 para 12 frentes.

Também foi divulgada a contratação emergencial de novos profissionais. Até essa semana, segundo Pardini, novos profissionais de saúde serão contratados de forma emergencial, totalizando 75 novos postos.

