Pacaembu abre inscrições nesse sábado para mais 280 moradias no Vida Nova Botucatu

Sucesso de vendas em apenas 4 meses, futuro bairro planejado ganha novo investimento de R$ 35 milhões

Lançado em outubro de 2019, o Residencial Vida Nova Botucatu consolidou como um sucesso de vendas em apenas 4 meses e, agora, a Pacaembu Construtora inicia neste sábado (14) a comercialização de mais 280 moradias. Serão investidos pela construtora nessa segunda fase do empreendimento R$ 35 milhões em obras que devem gerar cerca de 700 postos de trabalho direto e indireto.

O Vida Nova Botucatu está sendo construído pela Pacaembu em parceria com a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Botucatu.

A grande novidade para os clientes que já compraram suas casas e para os interessados em adquirir um imóvel é a abertura da casa decorada, que acontece nesse sábado (14), às 9h. O espaço, que traz ideias e inspirações arquitetônicas para aplicar na residência, será aberto no canteiro de obras do Vida Nova Botucatu. Para visitar o imóvel decorado e se inscrever para comprar uma das casas da segunda fase, os interessados devem ir ao empreendimento, que tem acesso pela Avenida Rubião Junior, na Estância Santa Verônica.

“Temos um histórico de muito sucesso em Botucatu, onde já entregamos mais de seis mil casas, o que contribui para a rápida aceitação das 462 casas que fazem parte da primeira fase do empreendimento. Agora, abrimos mais 280 oportunidades para quem quer sair do aluguel”, ressalta Fred Escobar, diretor comercial da Pacaembu Construtora.

As residências serão construídas em terrenos a partir de 200 m2 e têm plantas funcionais, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço coberta. Todos os ambientes são entregues com piso cerâmico. Um dos diferenciais da Pacaembu Construtora é o conceito de bairro planejado, que agrega mais valorização ao produto e qualidade de vida aos moradores, com infraestrutura completa, incluindo desde asfalto, redes de água, esgoto e iluminação até sinalização viária e áreas verdes.

O financiamento é facilitado pela Caixa Econômica Federal, com parcelas mensais a partir de R$ 360,00 e a entrada parcelada em até 60 meses pela Pacaembu. Próximo ao campus da UNESP e com futuro acesso pelo Shopping Botucatu, o residencial está em construção na região Oeste, eixo de expansão da cidade. Com ampla área total, o bairro planejado contará com comércio e serviços para facilitar o dia-a-dia dos moradores, além de ficar próximo a equipamentos públicos, como escola e UBS.

Casas especiais

Um dos diferenciais da construtora está na possibilidade de realizar adaptações de acordo com a demanda do cliente ou de sua família, ou seja, de personalizar a residência à sua necessidade. São pelo menos cinco opções de plantas com itens específicos para atender deficiências (física, intelectual, auditiva e visual) e nanismo. O futuro morador pode sinalizar ainda outras necessidades que favoreçam principalmente a mobilidade, em caso de idosos ou pessoas com dificuldade de locomoção temporária, por exemplo.

“Investimos na inclusão de pessoas para que nossos clientes possam morar e usufruir de suas casas com o máximo de bem-estar”, explica Fred Escobar.

Entre os itens que podem ser adaptados nas casas estão a instalação de lavatórios, pia, chuveiro e quadro de energia em alturas adequadas (para nanismo); campainha e circuito de iluminação que funcionem como indicação de que alguém aguarda ser atendido (deficiência auditiva); faixa de pintura em cor distinta da parede ao redor de tomadas, interruptores e do quadro de distribuição de energia (que também terão adesivos em braile) e fixadores nas portas (deficiência visual); e puxador horizontal na porta do banheiro, barras de apoio fixas, banco articulado para banho, lavatório suspenso com barras verticais e torneiras acionadas por alavanca (deficiência física).

Serviç o:

Abertura de Inscrições Vida Nova Botucatu da Fase 2 e visita à Casa Decorada

Data: a partir de sábado, 14 de março de 2020

Horários: diariamente, das 9h às 18h, até 31 de março

Local: Canteiro de obras do Vida Nova Botucatu, no prolongamento da Avenida Rubião Junior.

Informações: www.pacaembu.com

Sobre a Pacaembu

A Construtora Pacaembu tem 26 anos de atuação em todo o Estado de São Paulo. Ao longo de sua história, se especializou na construção de bairros planejados e foi responsável pela comercialização de mais de 55 mil moradias em mais de 40 municípios paulistas. Em 2019, pelo quarto ano consecutivo, foi eleita como a maior construtora do Brasil segundo o Ranking da “As Maiores da Dinheiro”. Recentemente assinou o 1o contrato de financiamento imobiliário impresso em braille do Brasil em parceria com a Caixa Econômica Federal.