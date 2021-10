Outlet Doct completa um ano em Botucatu com várias opções em jeans direto da fábrica

Você sabia que Botucatu tem uma loja de fábrica de uma indústria especializada no desenvolvimento e confecção de jeans? Neste mês de outubro o OUTLET DOCT JEANS comemora um ano de muito sucesso em Botucatu.

A empresa acumula mais de 40 anos de experiência no mercado nacional e internacional. A fábrica abastece grandes marcas e magazines em todo o Brasil, com um pátio industrial com mais de 20 mil metros quadrados construídos a fábrica faz todos os processos produtivos, desde o corte, lavanderia até embalagem e entrega.

Sempre antenada com a tendência de moda e processos de jeans nacional e internacional, o resultado do trabalho vem sido aprovado há décadas por grandes nomes da indústria da moda.

Além da loja outlet Doct em Botucatu na Amando de Barros, a marca conta com unidade de varejo em Lençois Paulista, uma atacarejo em Bauru, atacado em Brusque-SC e vendas através de seu ecommerce.

Na cidade desde outubro de 2020, em um amplo espaço, o OUTLET DOCT JEANS oferece o melhor do jeans na moda MASCULINA, FEMININA E PLUS SIZE. Em uma grande variedade de modelos e cores, você encontra PEÇAS TENDÊNCIA desde WIDE LEG, MOM JEANS, CLOCHARD, SKINNY, PANTALONA, SHORTS, VESTIDOS, BERMUDAS. A marca também apresenta opções de jeans básico para seu dia a dia, como calças de trabalho, calças slim e retas. Na Doct você encontra também uma coleção exclusiva de roupinhas para o seu PET estar sempre na moda.

Tudo isso por um preço justo e qualidade direto da fábrica .

O OUTLET DOCT JEANS tem crediário próprio, sem juros e sem entrada E VOCÊ CONSEGUE DIVIDIR SUA COMPRA EM ATÉ 10X.

Vale a pena conferir o melhor do jeans na OUTLET DOCT JEANS em Botucatu.