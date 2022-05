Operação Migrante acolhe 21 pessoas na madrugada gelada de Botucatu

A população pode colaborar com a ação, acionando a GCM pelo telefone 199 sempre que encontrar alguma pessoa em situação de rua durante a noite

Com o frio intenso registrado na noite desta segunda-feira e início da madrugada da terça-feira na cidade de Botucatu, o trabalho foi intenso no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

As equipes da Operação Migrante, formadas por profissionais da Secretaria de Assistência Social e da Guarda Civil Municipal, acolheram e encaminharam ao Espaço Acolhedor, 21 pessoas, sendo 17 homens e 4 mulheres.

Os termômetros chegaram a registrar 8° C durante as primeiras horas do dia. “Foi uma madrugada muito fria e no Espaço Acolhedor conseguimos oferecer a cada pessoa um acolhimento digno com alimentação, banho quente, camas com cobertores aconchegantes e estrutura preparada especialmente para atender quem mais precisa”, afirmou Rosemary Pinton, Secretária Municipal de Assistência Social.



A Operação Migrante deve continuar até o mês de setembro, quando termina o inverno. Até lá, as equipes percorrerão a ruas da Cidade, principalmente em locais habituais onde há pernoite de moradores em situação de rua e encaminhará estas pessoas aos equipamentos de acolhimento.





Serviço:

Guarda Civil Municipal

Telefone: 199

Compartilhe esta notícia