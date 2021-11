Ônibus de empresa do transporte público de Botucatu são apreendidos pela justiça; serviço está mantido

Foto: arquivo Acontece Botucatu/ilustração

Na manhã deste sábado, dia 27, oficiais de justiça estiveram na garagem da empresa Soreni, que atua no transporte público de Botucatu. Houve a apreensão de ônibus utilizados pela empresa na ação que ocorreu na Vila Paulista.

De acordo com fontes do Acontece Botucatu, 13 veículos foram alvos da ação. O motivo seria dívidas financeiras que estaria ajuizadas, não tendo relação com o contrato que mantém com o município.

Ainda segundo apurou o Acontece Botucatu, as operações nas linhas de Botucatu estão mantidas, pois os ônibus reservas da empresa não fazem parte desta ação da justiça.

Veículos reservas da outra empresa, a Reta Transportes, também serão utilizados. Ou seja, o serviço está mantido normalmente para a população em um primeiro momento (ver abaixo linhas operadas pela Soreni).

Litígio

No começo do mês a empresa Soreni havia comunicado a Prefeitura que deixaria de operar em Botucatu. Porém, uma clausula contratual impedia que o vínculo fosse quebrado de forma unilateral.

Hoje o município de Botucatu é divido em dois lotes, com duas empresas, sendo que cada uma opera uma parte dessas linhas. Reta Transportes e Soreni são as responsáveis.

A Soreni assumiu as operações da Stadtbus no começo de 2020, embora ainda utilize carros adesivados com o nome da antiga empresa.

As linhas operadas atualmente pela Soreni são as seguintes:

101 – Pq. Marajoara / Jd. Paraíso

102 – Jd. Brasil / Vl. Paulista

103 – Jd. Brasil/Centro

104 – SESI / Jd. Bandeirantes

105 – SESI / Vl. Paulista

106 – Comerciários / Continental

107 – Comerciários / Vital Brasil

108 – Maria Luiza / Centro

109 – Jd. Cambuí / Itamaraty / Centro

114 – Santa Eliza / Centro

116 – Parque Serra Negra / Lageado

117 – Psiquiátrico

119 – Demétria / Centro

122 – Anhumas

Compartilhe esta notícia