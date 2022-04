ONGs devem assumir gestão do Canil Municipal de Botucatu

O Prefeito Mário Pardini se reuniu nesta manhã de quarta-feira, 20, com representantes de Organizações da Sociedade Civil da Causa Animal e protetores independentes. Em pauta estava o plano de intervenção no Canil Municipal, segundo a Prefeitura.

A reunião no gabinete da Prefeitura ocorreu após a polêmica em torno da soltura de cães por parte do Canil. Na última segunda-feira, 18, um vídeo mostrou uma viatura do Canil soltando uma cachorra no bairro Cedro.

Protetores chamaram o fato de abandono. O Canil, por sua vez, disse que está amparado por lei, dizendo que se tratava de um animal comunitário que passou por tratamento.

Por contrato, o Canil Municipal hoje é gerido pela OSS Pirangi, que administra como um todo a Saúde Básica de Botucatu. A proposta do Poder Executivo é retirar uma parte desse contrato e realizar um termo de colaboração com uma Organização da Sociedade Civil para o gerenciamento das atividades da unidade pelos próximos meses.

Também ficou acordado que haverá a criação de um Conselho Municipal da Causa e Bem Estar Animal. O objetivo é que representantes possam acompanhar o tema e a transição da gestão do Canil.

Segundo divulgou a Prefeitura de Botucatu, em uma semana, os representantes dos protetores irão apresentar uma proposta de intervenção no Canil Municipal.

