Oficina Pública discutirá Plano Municipal de Saneamento Básico de Botucatu

O CERISO – Consórcio de Estudos, Recuperação e Desenvolvimento da Bacia dos Rios Sorocaba e Médio Tietê e a Prefeitura de Botucatu, promovem na próxima segunda-feira, 20, a 1ª Oficina Pública do Diagnóstico Técnico Participativo do Plano Municipal de Saneamento Básico de Botucatu.

A Oficina é uma das primeiras etapas na atualização do PMSB e é um momento muito importante de participação popular. A reunião será através de videoconferência, a partir das 14 horas, pela plataforma Teams, no link https://is.gd/botucatupmsbceriso.

O evento traz como objetivo conhecer a realidade dos serviços relacionados ao saneamento básico e a contribuição dos participantes na construção do Plano com informações adicionais, críticas e sugestões.

A revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico dos 30 municípios que compõem a Bacia do Sorocaba e Médio Tietê, está em conformidade com a Politica Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal nº 11.445/2007) e norteará a tomada de decisão dos gestores públicos no que se refere a aplicação de recursos para o setor de saneamento durante o horizonte de planejamento de 20 anos.