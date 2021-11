Obras na rodovia Alcides Soares serão discutidas em sessão extraordinária na Câmara de Botucatu

Arquivo Acontece Botucatu

Na próxima sexta-feira, dia 12, os vereadores se reúnem para uma sessão extraordinária. Em pauta dois projetos enviados pelo Poder Executivo, entre eles um que versa sobre a estrada vicinal Alcides Soares, via que faz a ligação Botucatu/Vitoriana/Geraldo Pereira de Barros (pauta completa no final do texto).

O Projeto de Lei nº 78/2021, de iniciativa do Prefeito, pretende celebrar convênio com o DER – Departamento de Estradas de Rodagem para a execução de obras e serviços de recuperação funcional da estrada.

Em junho o governo de SP incluiu a Alcides Soares no programa ‘Novas Estradas Vicinais’, que vai beneficiar outras 140 vias com 1.531 quilômetros de melhorias e investimentos de R$ 1,08 bilhão em recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

Ficou estabelecido na oportunidade que a Alcides Soares receberá investimento de R$ 9,5 milhões para recapeamento de 12 km. A inclusão ocorreu após insistentes pedidos para que, enfim, a vicinal recebesse as melhorias prometidas anos antes.

Começo do zero

No dia 31 de maio o Prefeito de Botucatu Mário Pardini esteve em São Paulo junto com o Deputado Federal Samuel Moreira (PSDB), onde se encontraram com o Vice-Governador Rodrigo Garcia (PSDB). Na oportunidade, ele pediu atenção imediata do governo estadual para a Rodovia Alcides Soares.

Em entrevista à rádio Criativa FM no dia seguinte, disse que tudo seria começado do zero e esperava do governo estadual uma celeridade sobre o assunto. Coincidência ou não, a via foi contemplada em junho com a nova fase do programa ‘Novas Estradas Vicinais’.

Inicialmente o investimento na Alcides Soares foi anunciado em 2018, após uma emenda parlamentar do Deputado Fernando Cury e assinatura de convênio ainda na gestão Márcio França no Governo estadual. A verba de R$ 3,5 milhões, no entanto, nunca chegou e o recape não ocorreu. O Deputado afastado Fernando Cury (Cidadania) também postou um vídeo em suas redes sociais sobre o assunto.

A vicinal Alcides Soares apresenta um problema crônico em sua estrutura, sendo alvo de muitas reclamações por parte de seus usuários. A Alcides Soares também registrou diversos acidentes, alguns deles com vítimas fatais ao longo dos últimos anos.

Pauta da Câmara Municipal na sessão extraordinária

1) Projeto de Lei nº 74/2021, de iniciativa do Prefeito, que autoriza o município de Botucatu a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, objetivando a transferência de recursos financeiros para construção da Casa da Juventude.

Discussão e votação únicas com quórum de maioria simples

2) Projeto de Lei nº 78/2021, de iniciativa do Prefeito, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o DER – Departamento de Estradas de Rodagem objetivando a execução de obras e serviços de recuperação funcional da estrada municipal BTC-010, Rodovia Alcides Soares, ligação e Botucatu ao Bairro de Vitoriana.

Discussão e votação únicas com quórum de maioria simples

A sessão começará às 8h00 e será transmitida pelos canais do Poder Legislativo de Botucatu

