Obras na Conde de Serra Negra avançam para a segunda etapa de pavimentação

A Prefeitura de Botucatu começou nesta semana com a segunda etapa da pavimentação da Avenida Conde de Serra Negra. Nesta quarta-feira, dia 27, novas imagens das obras foram divulgadas.

No total são dois quilômetros de via em cada sentido da principal via da região leste de Botucatu. As obras começaram em abril estão sendo executadas pelos próprios funcionários da Prefeitura.

O local está ganhando uma avenida com duas pistas, reestruturação de calçadas e canteiro central. O objetivo desta obra é promover a segurança de motoristas, pedestres e moradores do entorno, além de deixar mais bela uma das entradas da Cidade.

Uma novidade neste projeto é a construção de uma rotatória que irá auxiliar o trânsito entre motoristas que trafegam pela nova Conde nas proximidades da Pista de Skate.

O projeto

A Avenida está sendo revitalizada em um trecho de 2 quilômetros e receberá melhorias como alargamento, drenagem e paisagismo, o que proverá segurança e mobilidade a pedestres e motoristas, além de valorizar uma das entradas de Botucatu.

A revitalização é desejo antigo dos moradores da região leste e promete transformar uma das regiões mais tradicionais em um cartão postal de Botucatu.

O projeto vai contemplar o alargamento de parte das vias, drenagem, paisagismo e outros ajustes em quase 2 km de avenida. Essas obras darão mais mobilidade e segurança a motoristas e pedestres, valorizando ainda mais a região.

A região leste recebeu nos últimos anos vários investimentos, como Avenidas do Anel Viário, viaduto, Escola de Tempo Integral, Residencial Cachoerinha, do recapeamento da Rodovia Alcides Soares, além de investimentos da iniciativa privada.

