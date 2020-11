Obras na Avenida Nicola Zaponi estão em fase final

As obras na Avenida Nicola Zaponi, na Região Oeste de Botucatu, já estão em fase final de implantação. A via, que será uma importante ligação entre a Vila Real e o Jardim Riviera, atrás do Shopping Botucatu, está recebendo os últimos quarteirões de asfalto.

Desde o início das obras, a Avenida Nicola Zaponi já recebeu a implantação de galerias de águas pluviais, guias, sarjetas e pavimentação. As duas pistas da Avenida também receberam calçadas, que estão quase prontas e em breve receberão o trabalho de arborização.

Para maior segurança de pedestres e motoristas, a Nicola Zaponi será iluminada com luminárias de LED, que já começaram a ser instaladas.

A obra é realizada através de uma parceria entre a Prefeitura de Botucatu e as empresas MRV e Moura Leite.