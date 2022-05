Obras na Avenida Conde de Serra Negra seguem em ritmo acelerado

As obras de revitalização da Avenida Conde de Serra Negra seguem em ritmo acelerado. São diversos serviços sendo executados na via.

Novas guias e sarjetas, implantação de galerias, remoção de asfalto, além de mudança dos postes e rede elétrica e atualização do sistema de água e esgotos estão em fase execução. Além disso, a obra segue com a etapa de drenagem e duplicação da via.

A Secretaria de Infraestrutura interditou na última semana o trânsito na Avenida. Essa situação ficará pelas próximas semanas.

A Avenida está sendo revitalizada em um trecho de 2 quilômetros e receberá melhorias como alargamento, drenagem e paisagismo, o que proverá segurança e mobilidade a pedestres e motoristas, além de valorizar uma das entradas de Botucatu.

A interdição para a execução das obras será no trecho entre a Rua Doutor Armando Sales de Oliveira e rotatória da Estrada Alcides Soares. A orientação para os motoristas é que evitem o local ou utilizem rotas alternativas sugeridas pela Secretaria de Infraestrutura.

Aos veículos que desejam trafegar no sentido Botucatu-Vitoriana: acessar a Rua Doutor Armando Sales de Oliveira até a Rua Domingos Cariola. Seguir sentido Residencial Cachoeirinha, pela Avenida A e depois Avenida Deputado Brás de Assis Nogueira, até a Estrada Alcides Soares.

Já como rota alternativa no sentido Vitoriana-Botucatu, a sugestão é: acessar a Avenida Deputado Brás de Assis Nogueira (sentido Cachoeirinha) e Avenida A até a Rua Domingos Cariola. Seguir por esta rua até a Rua Henrique Reis, retornando ao fluxo habitual, pela Avenida Conde de Serra Negra.

A Infraestrutura também sugere como alternativa aos moradores do Residencial Arlindo Durante e Parque Residencial Nazaré utilizar como acesso para a região central a Avenida Dante Trevisane até a Avenida Maria Nazaré Roseiro, em seguida a Avenida Joaquim Domingues, a Rua Frederico Prety, a Rua Doutor Armando Sales, até retornar a Avenida Conde de Serra Negra.

