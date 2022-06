Obras do Parque Linear de Botucatu avançam para segunda etapa

Melhorias estão sendo realizadas entre as ruas Maestro André Rocha e Quintino Bocaiuva, no Centro

As obras da segunda etapa do Parque Linear do Rio Lavapés seguem entre as ruas Maestro André Rocha e Quintino Bocaiuva, no Centro. No local estão sendo executados os muros de gabião, que darão mais segurança aos moradores do entorno, além da adequação da calha do rio.



O projeto conta com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional para revitalizar as margens do Rio Lavapés, melhorando a calha e as margens.



Na primeira etapa foram revitalizados 1,2 quilômetros do Lavapés e a na terceira etapa as melhorias devem ocorrer entre as ruas Marechal Deodoro e Rafael Sampaio com a execução de muro de gabião, revestimento do fundo do rio e alteamento de 4 pontes.

Compartilhe esta notícia