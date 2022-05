Obras de revitalização da Conde de Serra Negra em Botucatu avançam com drenagem e duplicação da via

Trânsito ficará interditado na avenida pelas próximas semanas, com rotas alternativas pelo Jardim Cristina

As obras de revitalização da Avenida Conde de Serra Negra seguem com a etapa de drenagem e duplicação da via. E para que as melhorias sejam executadas, a Secretaria de Infraestrutura irá interditar o trânsito na Avenida a partir de segunda-feira, 16, pelas próximas semanas.

A Avenida está sendo revitalizada em um trecho de 2 quilômetros e receberá melhorias como alargamento, drenagem e paisagismo, o que proverá segurança e mobilidade a pedestres e motoristas, além de valorizar uma das entradas de Botucatu.

A interdição para a execução das obras será no trecho entre a Rua Doutor Armando Sales de Oliveira e rotatória da Estrada Alcides Soares (destaque em VERMELHO no mapa). A orientação para os motoristas é que evitem o local ou utilizem rotas alternativas sugeridas pela Secretaria de Infraestrutura.

Aos veículos que desejam trafegar no sentido Botucatu-Vitoriana: acessar a Rua Doutor Armando Sales de Oliveira até a Rua Domingos Cariola. Seguir sentido Residencial Cachoeirinha, pela Avenida A e depois Avenida Deputado Brás de Assis Nogueira, até a Estrada Alcides Soares. Veja no mapa a rota sinalizada com a cor AMARELA.

Já como rota alternativa no sentido Vitoriana-Botucatu, a sugestão é: acessar a Avenida Deputado Brás de Assis Nogueira (sentido Cachoeirinha) e Avenida A até a Rua Domingos Cariola. Seguir por esta rua até a Rua Henrique Reis, retornando ao fluxo habitual, pela Avenida Conde de Serra Negra. Veja no mapa a rota sinalizada com a cor AZUL.

A Infraestrutura também sugere como alternativa aos moradores do Residencial Arlindo Durante e Parque Residencial Nazaré utilizar como acesso para a região central a Avenida Dante Trevisane até a Avenida Maria Nazaré Roseiro, em seguida a Avenida Joaquim Domingues, a Rua Frederico Prety, a Rua Doutor Armando Sales, até retornar a Avenida Conde de Serra Negra. Veja no mapa a rota sinalizada com a cor ROXO.

Salientamos que o acesso aos moradores será sinalizado nas imediações da interdição.

Linhas do transporte coletivo também terão alteração

Quatro linhas do transporte coletivo que passam pela Avenida Conde de Serra Negra também terão alteração de trajeto durante as obras de revitalização da via. Confira abaixo quais as linhas e mudanças que ocorrerão:

Linha 202 – COHAB / Vl. Maria: Av. Conde de Serra Negra, Rua Henrique Reis, Frederico Petry, Av. Joaquim Domingues, Av. Maria Nazaré Roseiro, Av. Dante Trevisani, Rua Antonio Amorim Filho, Av. Arquiteto Zenon Lotufo, retornando ao itinerário habitual.

Linha 204 – COHAB / Jd. Brasil: Rua Dr. Amando Sales de Oliveira, Av. Eugênio Lourençon, Rua Gerson Garavelo Faidiga, Rua José Miguel Salomão, Rua Joaquim de Oliveira Leite, retornando ao itinerário habitual.

Linha 208 – Rodoviária / Vitoriana: Sentido Vitoriana / Botucatu – Rotatória Residencial Cachoeirinha, Av. Dep. Brás de Assis Nogueira, Rua Joaquim de Oliveira Leite, Av. Eugênio Lourençon, Rua Henrique Reis, retornando ao itinerário habitual.

Sentido Botucatu / Vitoriana – Rua Dr. Amando Sales de Oliveira, Av. Eugênio Lourençon, Rua Ari Tomás Simonetti, Av. Dep. Brás de Assis Nogueira, Rotatória Residencial Cachoeirinha, retornando ao itinerário habitual.

215 – COHAB II / UNESP: Rua Dr. Amando Sales de Oliveira, Av. Eugênio Lourençon, Rua Gerson Garavelo Faidiga, retornando ao itinerário habitual.

Serviço:

Secretaria de Infraestrutura

Rodovia Marechal Rondon – SP 300 – KM 248 – S/N – Vila Juliana (atrás do Posto da Polícia Ambiental)

Telefone: (14) 3811-1502

