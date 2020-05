Obras de recuperação de pontes na Zona Rural de Botucatu avançam

Assim como na área urbana, a Secretaria de Infraestrutura de Botucatu trabalha duro na área rural. Equipes atuam diariamente na reconstrução das 34 pontes destruídas ou fragilizadas pelas fortes chuvas do último dia 10 de fevereiro.

Dessas, 15 já foram totalmente recuperadas. Elas estão localizadas nas seguintes regiões:

Pátio 7, Pátio 8, Vulcano, Nardo Marioto 1, Green Valley, Água da Madalena, Oiti, Anhembi/Botucatu, Farinheiro, Português, Piracatu, Araquá (2), Distrito Industrial 3 e Aline Tomazini.

“Esse trabalho, que está sendo feito pela força dos servidores da Secretaria de Infraestrutura e com a importante parceria de empresas da Cidade, não só garante o acesso a moradores da zona rural, mas também dá mais segurança para produtores rurais, que precisam escoar hortifrútis e abastecer mercados e quitandas da Cidade. Tempo difíceis devem ser encarados com otimismo e muito trabalho, é o que estamos fazendo”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Nesta semana, as equipes trabalham para finalizar outras pontes nas regiões da Estrada Domingos Papa, Nardo Marioto 2, Fazenda Paraíso, Fazenda Espinhaço e Piapara.

Além das 34 pontes prejudicadas na zona rural, as fortes chuvas do início do ano destruíram outras 8 pontes da área urbana de Botucatu.