Obras de recuperação da Alcides Soares começam ainda neste mês, diz Pardini

Foi discutido na tarde desta segunda-feira, dia 06, em reunião na Prefeitura, o planejamento para a execução da pavimentação da Rodovia Alcides Soares.

Entre os assuntos debatidos estavam a montagem do canteiro de obras, sinalização e mobilização das equipes. As obras devem começar ainda neste mês.

Em junho o governo de SP incluiu a Alcides Soares no programa ‘Novas Estradas Vicinais’. Ficou estabelecido na oportunidade que a Alcides Soares receberá investimento de R$ 9,5 milhões para recapeamento de 12 km. A inclusão ocorreu após insistentes pedidos para que, enfim, a vicinal recebesse as melhorias prometidas anos antes.

“Esperamos que em janeiro as obras ganhem ritmo. Embora o cronograma seja de 12 meses para a execução dos trabalhos, acreditamos que entre 6 e 7 meses esteja tudo pronto”, disse Pardini em postagem no Facebook.

Participaram na reunião nesta tarde o Subprefeito de Vitoriana, Márcio Dadá, o Secretário de Infraestrutura, Rodrigo Taborda, além de representantes do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado e do Grupo Sanson, vencedor do processo licitatório.

Foram definidos todos os detalhes da obra, que será feita entre o final da Avenida Conde Serra Negra e o distrito de Vitoriana.

“Chegou o momento de colocarmos fim nas dificuldades enfrentadas pelos motoristas que todos os dias utilizam essa estrada. Meu agradecimento ao DER, na pessoa do Marcos Antonio Mantoanelli, diretor de divisão regional”, colocou Pardini.

No último mês foi debatido na Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 78/2021, de iniciativa do Prefeito, para celebração do convênio com o DER – Departamento de Estradas de Rodagem para a execução de obras e serviços de recuperação funcional da estrada. Já houve a licitação e está quase tudo pronto.

Inclusão em plano de recuperação

Em junho o governo de SP incluiu a Alcides Soares no programa ‘Novas Estradas Vicinais’, que vai beneficiar outras 140 vias com 1.531 quilômetros de melhorias e investimentos de R$ 1,08 bilhão em recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

Ficou estabelecido na oportunidade que a Alcides Soares receberá investimento de R$ 9,5 milhões para recapeamento de 12 km. A inclusão ocorreu após insistentes pedidos para que, enfim, a vicinal recebesse as melhorias prometidas anos antes.

Começo do zero

No dia 31 de maio o Prefeito de Botucatu Mário Pardini esteve em São Paulo junto com o Deputado Federal Samuel Moreira (PSDB), onde se encontraram com o Vice-Governador Rodrigo Garcia (PSDB). Na oportunidade, ele pediu atenção imediata do governo estadual para a Rodovia Alcides Soares.

Em entrevista à rádio Criativa FM no dia seguinte, disse que tudo seria começado do zero e esperava do governo estadual uma celeridade sobre o assunto. Coincidência ou não, a via foi contemplada em junho com a nova fase do programa ‘Novas Estradas Vicinais’.

Inicialmente o investimento na Alcides Soares foi anunciado em 2018 pelo Deputado Fernando Cury, com a assinatura de convênio entre Prefeitura e governo estadual ainda na gestão Márcio França. A verba de R$ 3,5 milhões, no entanto, nunca chegou e o recape não ocorreu na oportunidade.

A vicinal Alcides Soares apresenta um problema crônico em sua estrutura, sendo alvo de muitas reclamações por parte de seus usuários. A Alcides Soares também registrou diversos acidentes, alguns deles com vítimas fatais ao longo dos últimos anos.

