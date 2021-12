Começam as obras de recuperação da Alcides Soares em Botucatu

Arquivo Acontece Botucatu

Começaram nesta semana as obras de recuperação da vicinal Alcides Soares. A informação foi dada na manhã desta quinta-feira, 16, pelo Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, em entrevista à Rádio Criativa FM.

O trabalho começou com a limpeza das laterais da pista e com alguns reparos profundos para a troca do pavimento. Apesar do início, a chuva atrapalhou o cronograma dos primeiros dias.

A expectativa é de que até janeiro as obras ganhem ritmo. “Embora o cronograma seja de 12 meses para a execução dos trabalhos, acreditamos que entre 6 e 7 meses esteja tudo pronto”, disse Pardini.

Em junho o governo de SP incluiu a Alcides Soares no programa ‘Novas Estradas Vicinais’. Ficou estabelecido na oportunidade que a Alcides Soares receberá investimento de R$ 9,5 milhões para recapeamento de 12 km.

A inclusão ocorreu após insistentes pedidos para que, enfim, a vicinal recebesse as melhorias prometidas anos antes. As obras serão executadas pelo Grupo Sanson, vencedor do processo licitatório.

Inclusão em plano de recuperação

Começo do zero

No dia 31 de maio o Prefeito de Botucatu Mário Pardini esteve em São Paulo junto com o Deputado Federal Samuel Moreira (PSDB), onde se encontraram com o Vice-Governador Rodrigo Garcia (PSDB). Na oportunidade, ele pediu atenção imediata do governo estadual para a Rodovia Alcides Soares.

Em entrevista à rádio Criativa FM no dia seguinte, disse que tudo seria começado do zero e esperava do governo estadual uma celeridade sobre o assunto. Coincidência ou não, a via foi contemplada em junho com a nova fase do programa ‘Novas Estradas Vicinais’.

Inicialmente o investimento na Alcides Soares foi anunciado em 2018 pelo Deputado Fernando Cury, com a assinatura de convênio entre Prefeitura e governo estadual ainda na gestão Márcio França. A verba de R$ 3,5 milhões, no entanto, nunca chegou e o recape não ocorreu na oportunidade.

A vicinal Alcides Soares apresenta um problema crônico em sua estrutura, sendo alvo de muitas reclamações por parte de seus usuários. A Alcides Soares também registrou diversos acidentes, alguns deles com vítimas fatais ao longo dos últimos anos.

