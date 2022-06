Obras de pavimentação da estrada do Véu de Noiva devem começar nos próximos dias

Arquivo Acontece Botucatu

Botucatu começará a implantar o programa de pavimentação de vicinais com recursos do DER. A primeira via a receber as melhorias será a Odilon Prado Cassetari, que liga a Rodovia Gastão Dal Farra ao Véu de Noiva.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira, dia 17, pelo Prefeito de Botucatu, Mário Pardini. A via ganhará equipamento de drenagem, base e asfalto, para melhorar o acesso ao complexo hídrico da Represa do Rio Pardo, que está em construção.

O valor do convênio para as obras será de R$ 14,528 milhões, com recurso integralmente do DER. A estrada tem aproximadamente 4 km de extensão desde a confluência com a Rodovia Gastão Dal Farra até a represa do Rio Pardo.

Sabemos que as estradas rurais são muito usadas por ciclistas da nossa Cidade, que gostam de praticar esporte. E buscando solução para isso, queremos implantar, de maneira pioneira, trilhas para ciclismo ao lado das vicinais asfaltadas. Será um investimento completo, para trazer melhorias aos motoristas, sem perder o caráter de turismo e lazer das nossas estradas rurais, disse Pardini.

No mês de maio Pardini também citou em reunião na sede do DER os projetos para pavimentação das seguintes estradas vicinais:

-Serra D’água

-Córrego Fundo

-Bocaina

-Indiana

-Pátio 8

