Obras de infraestrutura avançam no Distrito Industrial 4 de Botucatu

As obras do Distrito Industrial 4 de Botucatu estão avançando. Segundo disse na quarta-feira, dia 03, o Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, foram finalizadas mais ruas com a implantação de guias, sarjetas e a base para pavimentação.

E acordo com o Pardini, em breve todas as ruas estarão asfaltadas, concluindo uma importante etapa de infraestrutura. A próxima etapa desta obra será concluir o sistema de drenagem de águas pluviais e realizar a implantação do dissipador.

Lembrando que em julho foi assinada a ordem de serviço para a implantação do asfalto no Distrito Industrial 4. O contrato prevê o asfalto de todas as ruas do novo Distrito, ultrapassando 60 mil metros de pavimentação no local.

A base da pavimentação das ruas do Distrito está sendo executada pela Prefeitura, através da equipe da Secretaria de Infraestrutura. E o asfalto fica por conta da empresa Teto Construtora.

A obra está orçada em R$ 5.141.174,04 e a previsão é que seja finalizada no segundo semestre de 2022.

O Distrito Industrial IV foi denominado “Dr. Jairo Jorge Gabriel”. A área está ao lado do Distrito Industrial 3, e comportará toda a estrutura necessária para a instalação de empresas de diversos tamanhos e ramos.

Compartilhe esta notícia