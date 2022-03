Obras de acesso aos bairros Santa Maria e Maria Luíza na Gastão Dal Farra devem começar ainda este ano, diz Pardini

O Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, publicou em suas redes sociais na tarde desta quinta-feira, dia 11, uma reunião que teve em São Paulo na sede da Artesp. Em pauta pontos viários importantes.

De acordo com Pardini, as passagens de nível (acessos) do Santa Maria e Maria Luiza, na Rodovia Gastão Dal Farra, terão seus projetos executivos finalizados pela concessionária Rodovias do Tietê.

Se houver aprovação da Artesp até o mês de junho, as obras podem começar já no segundo semestre. Esse é um trecho crítico, que expõe condutores e pedestres ao risco, como registro de vários acidentes ao longo dos últimos anos.

Também, segundo Pardini, há o compromisso da concessionária em finalizar nos próximos meses o projeto executivo das Marginais da Rodovia Castelinho. Há a expectativa de início das obras ao fim do primeiro semestre.

“Independentemente dos posicionamentos da Rodovias do Tietê, acompanharemos mensalmente, aqui na Artesp, o andamento dos projetos, visando execução rápida e de qualidade para a nossa população!” disse Pardini.

