Obra do Parque Linear já recuperou mais de 1km da calha do Rio Lavapés

A tão esperada obra do Parque Linear do Rio Lavapés avança. O trabalho de recuperação das margens e calha do rio que corta parte considerável do centro de Botucatu já ultrapassou 1,2 km, o que corresponde a 38% de toda a obra.

Em breve, quatro pontes que ligam a região ao centro comercial do Município também passarão por alterações. Elas estão localizadas nas seguintes ruas: Coronel Fernando Prestes, Emilio Cani, Adolpho Lutz e Antônio Bernardes.

Além delas, a Prefeitura construirá um novo equipamento de transposição do Rio Lavapés, que será feito entre a Avenida Ediberto Roque Sforsin e Rua João Miguel Rafael, sendo uma importante ligação entre Vila Jardim/Comerciários e Centro.

“Faremos o alteamento dessas quatro pontes já existentes, pois elas são baixas e não contribuem efetivamente para o escoamento da água em dias de chuva e cheia do rio. Com essas obras, a drenagem dessa região será muito melhor e evitará enchentes aos moradores das proximidades”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

A obra do Parque Linear prevê, além da recuperação das margens e calha do Rio Lavapés, a instalação de ciclovia, playgrounds, academias ao ar livre, paisagismo e outras melhorias.