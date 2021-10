Novo trecho duplicado da Rodovia Gastão Dal Farra é liberado para a população

A Prefeitura de Botucatu entregou no fim da manhã desta sexta-feira, 08, o segundo trecho duplicado da Rodovia Gastão Dal Farra, importante ligação a bairros da região sul da Cidade.

Aproximadamente 300 metros da rodovia receberam obras de duplicação e outras benfeitorias. Este novo trecho da Gastão agora possui duas pistas de 7 metros de largura cada, vias de acostamento e canteiro central. Além disso, todo o local recebeu calçadas e iluminação pública através de luminárias de LED.

“Essa é mais uma conquista do nosso governo, sonhada junto com a população e realizada. Quero parabenizar os nossos servidores municipais que se empenharam nessa obra e mostraram mais uma vez a qualidade do serviço público em Botucatu”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Este segundo trecho revitalizado da Rodovia Gastão Dal Farra recebeu também uma rotatória, próxima ao posto de combustíveis, com objetivo de melhorar o escoamento do trânsito nos horários de pico.

A obra também inclui a abertura de uma rua perpendicular a Rodovia, próximo a Escola Manoel Patrício, além de paisagismo com palmeiras, flores e grama natural.