Novo semáforo na Major Matheus será ligado no sábado, 01

A partir do próximo sábado, 01 de agosto, começa a funcionar o novo semáforo instalado entre as ruas Major Matheus e Milton Meris Jaqueta, na Vila dos Lavradores. O equipamento já foi testado e está pronto para uso.

O semáforo irá auxiliar no ordenamento dos fluxos viários, auxiliando principalmente os veículos que cruzam a Major Matheus com destino a Vila Antártica, para que realizem a travessia com mais segurança.

O cruzamento recebeu reforço na sinalização com placas de advertência e pintura de solo. A Semutran orienta que os motoristas redobrem a atenção na região e respeitem a sinalização.