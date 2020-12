Nova ponte na Rua Ediberto Roque Sforsin tem vigas instaladas

Além das 37 pontes já reconstruídas, após as fortes chuvas do último dia 10 de fevereiro, a Prefeitura realiza a construção de um novo dispositivo, entre as ruas João Miguel Rafael e Ediberto Roque Sforsin.

O novo trecho de ligação entre o Centro e a Vila Jardim teve na tarde da última terça-feira, 15, suas vigas instaladas.

Depois do içamento, é a vez da construção da pré-laje e laje, fases que antecedem o asfaltamento do novo equipamento.

“Essa é uma ligação a mais entre o centro e a Vila Jardim e o Comerciários que a população terá a sua disposição. Assim como a ponte da Rua Antônio Bernardo, esse dispositivo nos ajudará no escoamento do trânsito da região central, facilitando o acesso a bairros tão importantes”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A expectativa do Poder Público municipal é que já no início de 2021 a obra esteja pronta e o trânsito seja liberado no local.