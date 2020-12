Nova ponte da Rua Antônio Bernardo em Botucatu tem vigas içadas

Um grande guindaste realizou o içamento das vigas da ponte da Rua Antônio Bernardo, no Centro da Cidade, nesta terça-feira, 15.

O içamento, que já estava programado pela empresa responsável, faz parte da reconstrução da ponte que foi uma das 40 destruídas após as fortes chuvas do último dia 10 de fevereiro.

Esta etapa antecede a construção da pré-laje e laje do tabuleiro da ponte, e o asfaltamento da nova via.

“Em breve, essa será 38ª ponte a ser reconstruída em menos de 1 ano em nossa Cidade. Essa obra segue o que estamos fazendo em todas as construções, com estrutura mais robusta do que as que foram levadas pelas fortes chuvas, concedendo melhor cessão hidráulica ao Rio Lavapés”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A expectativa do Poder Público municipal é de que já no início de 2021 a obra seja finalizada e o trânsito liberado no local.