‘Nova’ empresa de ônibus assume linhas do transporte público em Botucatu

Alvo de inúmeras reclamações, os lotes que eram operados pela empresa Soreni no transporte público agora são executados por uma nova empresa. Desde o final de 2021 a empresa Pontual assumiu diversas linhas.

A situação é confusa. A empresa Soreni comunicou no dia 29 de outubro que não continuaria com a operação de suas linhas no município de Botucatu.

A Prefeitura, através de seus Procuradores, acionou uma clausula contratual que impedia que o contrato fisse rompido de forma unilateral ou que impedia a suspensão. A partir de então a Soreni passou a ter muitas dificuldades, como pagar em dia seus funcionários e manter o serviço regularmente, segundo a Prefeitura.

No fim de novembro oficiais de justiça estiveram na garagem da empresa e houve a apreensão de 13 ônibus utilizados. Os motivos seriam dívidas financeiras que estariam ajuizadas, não tendo relação com o contrato que mantinha com o município.

A Soreni assumiu as operações da Stadtbus em 2020, mas nunca estampou sua marca nos veículos. Hoje o município de Botucatu é divido em dois lotes, com duas empresas.

Desta forma, a Pontual vai assumir as linhas da Soreni, até que haja uma nova licitação. A ‘nova’ empresa tem sua sede na Rua Pracinhas de Botucatu, 251, Convívio Parque Residencial e pertence ao mesmo grupo da Empresa Auto Ônibus, que por décadas operou no transporte público de Botucatu.

As linhas que eram operadas pela Soreni e foram assumidas pela Pontual são as seguintes:

101 – Pq. Marajoara / Jd. Paraíso

102 – Jd. Brasil / Vl. Paulista

103 – Jd. Brasil/Centro

104 – SESI / Jd. Bandeirantes

105 – SESI / Vl. Paulista

106 – Comerciários / Continental

107 – Comerciários / Vital Brasil

108 – Maria Luiza / Centro

109 – Jd. Cambuí / Itamaraty / Centro

114 – Santa Eliza / Centro

116 – Parque Serra Negra / Lageado

117 – Psiquiátrico

119 – Demétria / Centro

122 – Anhumas

