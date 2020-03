Nova carreata para reabertura do comércio foi organizada

Um comerciante de Botucatu procurou o Acontece Botucatu para informar que uma nova carreata foi organizada na cidade, neste sábado, 28, às 10 horas da manhã, com saída do bairro Cohab 1.

A pessoa que se identificou como Marcelo Louis Hernandes, entrou em contato com a redação pelo WhatsApp e disse que a carreata não foi cancelada. “Vai acontecer sim, a carreata não foi cancelada, ela apenas foi remoldada”, disse.

Ainda segundo ele o motivo foi para não atrapalhar a vacinação na Avenida Dom Lúcio.

Quem tiver interesse em participar do evento pode entrar em um grupo de whatsapp pelo link: https://chat.whatsapp.com/BoVAIOGLocL0R3R8NQ9bZj

Outra cancelada

Outro grupo de comerciantes de Botucatu, que estava se organizando um ato pela reabertura do comércio, havia marcado uma carreata com saída de fronte a catedral, porém, em uma reunião no gabinete do prefeito de Botucatu, parte do grupo decidiu pelo adiamento do ato.

Esses comerciantes preferiram aguardar até o dia 07 de abril, quando vence o decreto estadual que determina o fechamento do comércio em todo estado de São Paulo.